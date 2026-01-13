В РПЦ издали руководство о преодолении алкоголизма

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) издал руководство по преодолению алкогольной зависимости.
"Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу "Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости"... Издание книги инициировал координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности", – сообщили в отделе во вторник.
Автор книги – кандидат химических наук и диакон Русской православной церкви Иоанн Клименко. Она состоит из 2 частей, посвященных ступеням перехода к алкогольной зависимости и объяснению, как поэтапно вернуться к нормальной жизни. К книге прилагается тест на определение алкогольной зависимости и контакты, по которым можно обратиться за помощью. Книгу можно скачать на сайте синодального отдела по благотворительности.
Синодальный отдел по благотворительности, по его информации, издал более 60 книг, справочников и методических пособий по различным направлениям социального служения.
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
12 января, 14:32