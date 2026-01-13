В РПЦ издали руководство о преодолении алкоголизма

"Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу "Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости"... Издание книги инициировал координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности", – сообщили в отделе во вторник.