Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ издали руководство о преодолении алкоголизма - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:17 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/rpts-2067597417.html
В РПЦ издали руководство о преодолении алкоголизма
В РПЦ издали руководство о преодолении алкоголизма - РИА Новости, 13.01.2026
В РПЦ издали руководство о преодолении алкоголизма
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) издал руководство по преодолению алкогольной... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:17:00+03:00
2026-01-13T14:17:00+03:00
религия
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064982668_0:196:2500:1602_1920x0_80_0_0_7f49dc3c798c7ab3c612fbed7291cfd2.jpg
https://ria.ru/20260107/diplomatiya-2066699790.html
https://ria.ru/20260112/svr-2067380464.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1a/2064982668_360:0:2500:1605_1920x0_80_0_0_478d67265a11ff87a64e5f5ffde25639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
В РПЦ издали руководство о преодолении алкоголизма

Синодальный отдел РПЦ издал руководство о преодолении алкоголизма

© Фото : Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информацииЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) издал руководство по преодолению алкогольной зависимости.
"Синодальный отдел по благотворительности выпустил книгу "Я не алкоголик. Руководство, которое поможет вам убедиться в отсутствии зависимости"... Издание книги инициировал координационный центр по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности", – сообщили в отделе во вторник.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина Фасо по совместительству Алексей Салтыков - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Документы на регистрацию РПЦ в Кот-д'Ивуаре передали в местную инстанцию
7 января, 07:21
Автор книги – кандидат химических наук и диакон Русской православной церкви Иоанн Клименко. Она состоит из 2 частей, посвященных ступеням перехода к алкогольной зависимости и объяснению, как поэтапно вернуться к нормальной жизни. К книге прилагается тест на определение алкогольной зависимости и контакты, по которым можно обратиться за помощью. Книгу можно скачать на сайте синодального отдела по благотворительности.
Синодальный отдел по благотворительности, по его информации, издал более 60 книг, справочников и методических пособий по различным направлениям социального служения.
Патриарх Варфоломей - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СВР рассказала о "коварных планах" патриарха Варфоломея
12 января, 14:32
 
РелигияРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала