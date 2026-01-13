Рейтинг@Mail.ru
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона - РИА Новости, 13.01.2026
14:25 13.01.2026
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона - РИА Новости, 13.01.2026
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона
Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру... РИА Новости, 13.01.2026
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
ярославская область
россия
ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона

Ярославский губернатор Евраев сообщил о росте доходов бюджета региона на 50%

© Фото : Пресс-служба президента РоссииГубернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи с Владимиром Путиным
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев во время встречи с Владимиром Путиным
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину.
"По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50 процентов - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8 процента по отношению к собственным доходам до 52,9 процента, то есть ощутимо - это на 15 процентов", - сказал Евраев на встрече с президентов.
Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований.
"Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Рост зарплат в Ярославской области опережает инфляцию, заявил губернатор
Ярославская областьРоссияМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
