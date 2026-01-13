https://ria.ru/20260113/rost-2067599873.html
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона - РИА Новости, 13.01.2026
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона
Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:25:00+03:00
2026-01-13T14:25:00+03:00
2026-01-13T14:25:00+03:00
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067597244_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_3e38d8b7d4471ec7e0942deb4e5e2aca.jpg
https://ria.ru/20260113/evraev-2067598811.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067597244_188:0:1735:1160_1920x0_80_0_0_926116280f0670815d0b3121d0d0d3fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона
Ярославский губернатор Евраев сообщил о росте доходов бюджета региона на 50%
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину.
"По бюджету. Мы за четыре года выросли на 50 процентов - практически до 145 миллиардов рублей. При этом долговая нагрузка у нас в процентном отношении снизилась с 67,8 процента по отношению к собственным доходам до 52,9 процента, то есть ощутимо - это на 15 процентов", - сказал Евраев
на встрече с президентов.
Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований.
"Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.