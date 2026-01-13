Ярославский губернатор рассказал о росте доходов бюджета региона

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Доходы бюджета Ярославской области за четыре года выросли на 50% - до 145 миллиардов рублей, доложил губернатор Михаил Евраев президенту России Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что в регионе погашены все коммерческие долги муниципальных образований.

"Нам нужны сильные муниципальные образования. И мы даже ввели такое правило - запрет на коммерческие кредиты, и у нас больше нет коммерческих кредитов у наших муниципальных образований", - подчеркнул губернатор.