Россияне рассказали, какие обещания дали самим себе в новом году
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россиянки в новом году хотели бы больше времени уделять спорту, хобби и саморазвитию, у мужчин в приоритете - личная жизнь и общение с семьей, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Основные приоритеты россиян на 2026 год - это здоровье и семейные ценности: по 31% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. 29% считают необходимым наладить личную жизнь", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
Каждый четвертый намерен больше времени посвятить хобби (27%) или образованию (26%). Переформатировать мировоззрение, изменить систему питания или переехать мечтает каждый пятый. 17% обещают с нового года больше отдыхать. 16% - доделать ремонт. 15% дают зарок выучить иностранный язык. 12% хотят бросить вредные привычки. 9% - сменить круг друзей.
"Женщины значительно чаще мужчин собираются уделять больше времени спорту (34 и 28% соответственно), хобби (32 и 21%), самообразованию (30 и 21%) и стремятся пересмотреть свое мировоззрение (29% против 12%)", - отмечают исследователи.
Мужчины же более сфокусированы на изменениях в личной жизни (32% против 26% среди россиянок) и чаще планируют отказаться от вредных привычек (17 и 9%).
Интересно, что категорически ничего не хотят менять лишь 2% женщин против 10% мужчин.
Молодежь до 35 лет лидирует в желании заняться спортом (37%), образованием (30%) и иностранными языками (20%). Респонденты 35-45 лет чаще других хотят уделять внимание близким (34%), наладить личную жизнь (34%) и больше отдыхать (29%). Для граждан старше 45 лет более характерны планы заняться хобби (33%) и ремонтом (25%), отказаться от вредных привычек (20%).