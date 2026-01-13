Рейтинг@Mail.ru
В Москве презентовали школу юного журналиста Национального центра "Россия"
17:28 13.01.2026 (обновлено: 17:29 13.01.2026)
В Москве презентовали школу юного журналиста Национального центра "Россия"
В Москве презентовали школу юного журналиста Национального центра "Россия"
москва, рсфср, россия, петр i
Москва, РСФСР, Россия, Петр I
Школу юного журналиста Национального центра "Россия" презентовали в Москве

МОСКВА,13 янв - РИА Новости. Школу юного журналиста, авторский проект Национального центра "Россия" презентовали в Москве, сообщила заместитель генерального директора НЦ "Россия" Анастасия Звягина.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
Первые экскурсии в филиале Национального центра Россия в Красноярске.15 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Филиал центра "Россия" в Красноярске станет точкой притяжения, уверен Путин
15 декабря 2025, 13:45
"У нас есть запросы на журналистику, поэтому мы открываем школу", - рассказала Звягина в ходе пресс-конференции, посвященной новому авторскому проекту НЦ "Россия".
Замгендиректора площадки подчеркнула, что на сайте НЦ "Россия" уже идет заявочная кампания для желающих записаться в школу юного журналиста. Обучение планируется вести в двух возрастных группах: 12-14 лет и 15-17 лет. Цель школы - создание на базе площадки мультиформатной программы подготовки медиаспециалистов будущего, кадрового резерва для обеспечения информационного суверенитета РФ и объективного освещения событий.
Звягина добавила, что для поступления в школу желающим после подачи заявки нужно выполнить заочное творческое задание - написать эссе на одну из трех тем, работы будут оценивать эксперты из медиасферы. Прошедшие заочный этап получат возможность пройти очное собеседование и написать эссе на тему "Год единства народов России".
Программа обучения состоит из пяти модулей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2025 год. Слева направо: члены коллектива АНО ТВ-Новости, получившие премии за многолетний безупречный труд, прорывное распространение вещания в странах Глобального Юга, - заместитель главного редактора - директор дирекции информационного вещания на испанском языке Виктория Воронцова, первый заместитель главного редактора по новостному контенту Елизавета Бродская, креативный директор ООО Раптли Динара Токтосунова и заместитель главного редактора - директор дирекции информационного вещания на арабском языке Майя Манна - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Мишустин наградил сотрудников RT премией в области СМИ
Вчера, 16:45
"Это первоначально погружение вообще в профессию журналиста: как работать с информацией, как ее проверять, как противостоять фейкам, как их вообще распознать, как работать с искусственным интеллектом", - добавила Звягина.
Она заверила, что ученики, которые с отличием окончат школу юного журналиста НЦ "Россия", получат возможность пройти практику в пресс-службе центра.
Соорганизаторами школы стало "Движение первых", а программным партнером - АНО "Диалог" и "Мастерская новых медиа".
В этот день, 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года, в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях".
Конференция - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Лидеры общественного мнения обсудят в Москве тренды будущего
2 декабря 2025, 09:00
 
МоскваРСФСРРоссияПетр I
 
 
