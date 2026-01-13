В Москве презентовали школу юного журналиста Национального центра "Россия"

МОСКВА,13 янв - РИА Новости. Школу юного журналиста, авторский проект Национального центра "Россия" презентовали в Москве, сообщила заместитель генерального директора НЦ "Россия" Анастасия Звягина.
День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года.
"У нас есть запросы на журналистику, поэтому мы открываем школу", - рассказала Звягина в ходе пресс-конференции, посвященной новому авторскому проекту НЦ "Россия".
Замгендиректора площадки подчеркнула, что на сайте НЦ "Россия" уже идет заявочная кампания для желающих записаться в школу юного журналиста. Обучение планируется вести в двух возрастных группах: 12-14 лет и 15-17 лет. Цель школы - создание на базе площадки мультиформатной программы подготовки медиаспециалистов будущего, кадрового резерва для обеспечения информационного суверенитета РФ и объективного освещения событий.
Звягина добавила, что для поступления в школу желающим после подачи заявки нужно выполнить заочное творческое задание - написать эссе на одну из трех тем, работы будут оценивать эксперты из медиасферы. Прошедшие заочный этап получат возможность пройти очное собеседование и написать эссе на тему "Год единства народов России".
Программа обучения состоит из пяти модулей.
"Это первоначально погружение вообще в профессию журналиста: как работать с информацией, как ее проверять, как противостоять фейкам, как их вообще распознать, как работать с искусственным интеллектом", - добавила Звягина.
Она заверила, что ученики, которые с отличием окончат школу юного журналиста НЦ "Россия", получат возможность пройти практику в пресс-службе центра.
Соорганизаторами школы стало "Движение первых", а программным партнером - АНО "Диалог" и "Мастерская новых медиа".
В этот день, 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года, в Москве вышла первая русская газета "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах". Издание было осуществлено по указу российского императора Петра I "О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних происшествиях".
