Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России

В датско-гренландских СМИ уже сутки пылают станицы и тачанки на собачьих упряжках храбро дают отпор обезумевшим агрессорам.

Дело в том, что спецпосланник Трампа по Гренландии Джефф Лэндри заявил в сети X, что "после войны Дания вновь оккупировала Гренландию, обойдя стороной и проигнорировав протокол ООН", хотя до этого "США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны".

Никто никогда бы не подумал, что при плотности населения в датско-гренландском королевстве там такое дикое количество историков, юристов, законников, фарисеев и саддукеев, которые наперебой начали доказывать нелепость слов американца, наивно веря, что бумажка с лиловой печатью повернет назад парочку механизированных полярных дивизий.

Несмотря на то что вроде как позиции законников достаточно прочны, все равно в истории Дании с Гренландией есть серьезные пробелы, как, например, отсутствие всенародного референдума (когда Дания просто известила ООН о том, что теперь все в порядке, Гренландия более не колония и она "очень добровольно и равноправно" вошла в состав королевства). Этот косяк попытались замазать референдумами от 1979 и 2009 годов, но и тогда у "равноправных" гренландцев отжали оборону, денежную политику и внешние отношения.

Эти вещи не облегчают работу американских ревизионистов, но и не сильно усложняют ее, потому что исторический ревизионизм входит в моду повсеместно.

В начале года в одиночном катании мощно выступил премьер-министр Польши Дональд Туск, который в новогодней речи пообещал, что Варшава в 2026-м "быстро завоюет" Балтийское море: "Это будет год быстрого завоевания Балтики. Нашей польской Балтики".

Вдохновившись успехами хозяев, поляки решили чуток поиграть в ревизию сами, но сильно рискуют немного подавиться. Совершенно замечательно потроллил смельчаков, потребовавших от Германии колоссальные репарации, сам мистер Ливерная Колбаса Шольц, который предупредил, мол, не будите лихо, чтобы некие люди не стали "рыться в книгах по истории с целью ввести ревизионистские изменения границ".

Если уж решат резать последний огурец, то Россия вполне может поддержать стремления Польши (да и Германии) к исторической справедливости и поднять вопрос по поводу того, а какого лешего Польша по результатам Второй мировой войны получила выход к Балтике и почти 25 процентов территории Германии в границах 1937-го с учетом того, что роль великой Польши в победе над Третьим рейхом находится в исторических анналах только в следовых количествах?

И очень даже можно вспомнить о том, что по результатам Потсдамской конференции 1945 года правовой статус Польши над этими территориями фиксировался исключительно как "администрирование", но не как "аннексия", "включение в состав", "дарение", "наследство" и прочий нотариат. Может, поадминистрировали — пора и честь знать?

Можно также пойти навстречу Литве и поддержать с ноги дискуссию об исторических правах древнелитовцев на Калининград, да еще с областью. Мужики-то и не знают, а в Литве на полном серьезе обсуждают и городят юридические аргументы по поводу "возвращения" Калининграда в лоно "Малой Литвы", или Жемайтии. Оказывается, до 1945-го большую часть населения региона составляли этнические литовцы и "близкородственные им старопруссаки". Кроме того, говорят они, Германия Потсдамский договор не подписывала и нигде не писала, что отдает Калининград русским. Иначе говоря, он ничей — и вот мы готовы его подобрать по доброте душевной.

Что ж.

Давайте поговорим о душевной доброте, раз уж так карта Пруссии легла.

Напомним неуважаемым литовцам, что, согласно решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, Советскому Союзу были переданы Виленский (Вильнюсский) край и Клайпеда с окрестностями. Подчеркнем: передавались именно СССР — в его совокупной и неделимой общности вплоть до самых до окраин.

И вот только потом руководство Советского Союза передало эти территории братской Литовской ССР (это не менее 15 процентов от современной территории Литвы).

И теперь внимание на экран: согласно великой декларации о независимости Литвы от проклятого СССР от 11 марта 1990 года, Литва воссоздавалась как продолжение государства, существовавшего на момент 1940-го, то есть не являлась тогда и не является сейчас ни при каких условиях и ни в каком виде преемницей Литовской ССР.

Граждане присяжные заседатели!

А скажите-ка, если СССР дарил нечто Литовской ССР, а правопреемников у вышеупомянутой ССР нет (а есть только гордые древние карликовые болонки), то не разумно ли и не справедливо ли будет забрать невостребованный и обиженный подарок назад, где о нем будут заботиться гораздо лучше?

Своих мускулистых антиревизионистов ждут и Курильские острова, и сама Украина, существующая на бумаге исключительно благодаря доброте и наивности советских руководителей, и много кто еще.

Открыть русский ящик Пандоры легко, а вот закрыть его будет невозможно.