Основатель ГК "Дело" вернулся в Россию - РИА Новости, 13.01.2026
12:37 13.01.2026 (обновлено: 12:43 13.01.2026)
Основатель ГК "Дело" вернулся в Россию
Основатель ГК "Дело" вернулся в Россию
Основатель ГК "Дело" вернулся в Россию
Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев, заявивший ранее о дискредитирующих его сообщениях в СМИ, вернулся в Россию из ОАЭ, рассказал РИА Новости его...
в мире
оаэ
дубай
россия
сергей шишкарев
в мире, оаэ, дубай, россия, сергей шишкарев
В мире, ОАЭ, Дубай, Россия, Сергей Шишкарев
Основатель ГК "Дело" вернулся в Россию

Основатель ГК «Дело» Шишкарев вернулся в Россию из ОАЭ

© Фото : Предоставлено пресс-службой ГК "Дело"Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Предоставлено пресс-службой ГК "Дело"
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев, заявивший ранее о дискредитирующих его сообщениях в СМИ, вернулся в Россию из ОАЭ, рассказал РИА Новости его представитель; бизнесмен же опубликовал видео, как он обтирается снегом на фоне высоких ёлок.
В понедельник Шишкарев в своем Telegram-канале прокомментировал "информацию ряда СМИ о наличии в ОАЭ "заявления о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании" и отмечал, что намерен подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений в СМИ. Бизнесмен написал тогда, находится в командировке в Дубае, а при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции из-за заявления гражданина Украины.
© Кадр видео из соцсетейПредседатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
Председатель совета директоров ГК Дело Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
"В кавычках в Дубае аномальная погода, снегопад. За всю историю метеонаблюдения 60 сантиметров не было. Особенно большие заносы на границе. Там сложно пройти ее, особенно если ограничение на выезд. Сейчас тещин суп поем и на работу. Добрые дела делать, как всегда, как в прошлом году, так и в этом", - говорит Шишкарев в видео, размещенном в его Telegram-канале.
"Вернулся вчера вечером по плану. Вчера были переговоры в Дубае. Сегодня работает в офисе в Москве", - сказал РИА Новости представитель Шишкарева.
Сергей Шишкарев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Основатель ГК "Дело" рассказал о разговоре с полицейским в ОАЭ
12 января, 08:46
 
