Основатель ГК "Дело" вернулся в Россию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Основатель ГК "Дело" Сергей Шишкарев, заявивший ранее о дискредитирующих его сообщениях в СМИ, вернулся в Россию из ОАЭ, рассказал РИА Новости его представитель; бизнесмен же опубликовал видео, как он обтирается снегом на фоне высоких ёлок.
В понедельник Шишкарев в своем Telegram-канале прокомментировал "информацию ряда СМИ о наличии в ОАЭ "заявления о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании" и отмечал, что намерен подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений в СМИ. Бизнесмен написал тогда, находится в командировке в Дубае, а при въезде в ОАЭ провел беседу с сотрудником местной полиции из-за заявления гражданина Украины.
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
© Кадр видео из соцсетей
Председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев
"В кавычках в Дубае аномальная погода, снегопад. За всю историю метеонаблюдения 60 сантиметров не было. Особенно большие заносы на границе. Там сложно пройти ее, особенно если ограничение на выезд. Сейчас тещин суп поем и на работу. Добрые дела делать, как всегда, как в прошлом году, так и в этом", - говорит Шишкарев в видео, размещенном в его Telegram-канале.
"Вернулся вчера вечером по плану. Вчера были переговоры в Дубае. Сегодня работает в офисе в Москве", - сказал РИА Новости представитель Шишкарева.
