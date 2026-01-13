Рейтинг@Mail.ru
10:18 13.01.2026 (обновлено: 10:53 13.01.2026)
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств
В России продлили особый порядок продажи зарубежных лекарств

Кабмин продлил особый порядок продажи зарубежных лекарств в России

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРабота государственной аптеки
Работа государственной аптеки - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Работа государственной аптеки. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В России продлен особый порядок продажи зарубежных лекарств, сообщила пресс-служба правительства.
"Согласно подписанному постановлению, особый порядок реализации в России зарегистрированных зарубежных лекарственных средств будет действовать до 31 декабря 2027 года", — говорится в релизе.

Как пояснили в пресс-службе, особый порядок предусматривает, что зарегистрированные лекарства можно продавать не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.
Это решение позволит сохранить стабильность поставок значимых медикаментов в аптеки, поликлиники и больницы, отмечается в релизе.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
24 декабря 2025, 15:40
 
РоссияОбществоПравительство РФ
 
 
