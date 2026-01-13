Суд отказал экс-члену правления "Роснано" в снятии ареста с его счетов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал бывшему члену правления "Роснано" Сергею Калюжному, который просил снять арест с его банковских счетов, наложенный в деле по иску "Роснано" о взыскании около 11,9 миллиарда рублей убытков с Анатолия Чубайса и еще 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

« "В удовлетворении заявления Калюжного Сергея Владимировича об отмене обеспечительных мер отказать", - огласила резолютивную часть определения судья Анна Петрухина.

Как заявил представитель Калюжного в суде, в отличие от некоторых остальных ответчиков, которые находятся за границей или объявлены в розыск, в отношении Калюжного не приведено ни одного довода, свидетельствующего, что он предпринимает какие-то действия по сокрытию активов или по выводу их за границу. По словам юриста, у Калюжного нет имущества за рубежом, вся его деятельность связана с российской наукой и сейчас он заведует кафедрой в МГУ.

Представитель " Роснано " возражал против отмены обеспечительных мер, заявив, что Калюжный не привел сведений о своих доходах и имуществе. Он также отметил, что с момента принятия мер не появилось новых обстоятельств, которые могли бы стать основанием для их отмены.