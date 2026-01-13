Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал экс-члену правления "Роснано" в снятии ареста с его счетов
11:48 13.01.2026
Суд отказал экс-члену правления "Роснано" в снятии ареста с его счетов
Суд отказал экс-члену правления "Роснано" в снятии ареста с его счетов - РИА Новости, 13.01.2026
Суд отказал экс-члену правления "Роснано" в снятии ареста с его счетов
Арбитражный суд Москвы отказал бывшему члену правления "Роснано" Сергею Калюжному, который просил снять арест с его банковских счетов, наложенный в деле по иску РИА Новости, 13.01.2026
москва, анатолий чубайс, олег киселев, яков уринсон, роснано
Москва, Анатолий Чубайс, Олег Киселев, Яков Уринсон, Роснано, Происшествия
Суд отказал экс-члену правления "Роснано" в снятии ареста с его счетов

Суд отказал Калюжному в снятии ареста с его счетов по иску "Роснано"

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказал бывшему члену правления "Роснано" Сергею Калюжному, который просил снять арест с его банковских счетов, наложенный в деле по иску "Роснано" о взыскании около 11,9 миллиарда рублей убытков с Анатолия Чубайса и еще 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В удовлетворении заявления Калюжного Сергея Владимировича об отмене обеспечительных мер отказать", - огласила резолютивную часть определения судья Анна Петрухина.

Офис Роснано - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Названа сумма ущерба "Роснано" от недобросовестных операций
1 ноября 2025, 22:17
Суд в декабре в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства на счетах ответчиков в пределах предъявленных к каждому из них требований. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей, счета Олега Киселева – в пределах более 11,1 миллиарда, Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова - в пределах 8,1 миллиарда рублей.
Как заявил представитель Калюжного в суде, в отличие от некоторых остальных ответчиков, которые находятся за границей или объявлены в розыск, в отношении Калюжного не приведено ни одного довода, свидетельствующего, что он предпринимает какие-то действия по сокрытию активов или по выводу их за границу. По словам юриста, у Калюжного нет имущества за рубежом, вся его деятельность связана с российской наукой и сейчас он заведует кафедрой в МГУ.
Представитель "Роснано" возражал против отмены обеспечительных мер, заявив, что Калюжный не привел сведений о своих доходах и имуществе. Он также отметил, что с момента принятия мер не появилось новых обстоятельств, которые могли бы стать основанием для их отмены.
"Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Роснано" контактирует со следствием по делу Кушнарева
1 ноября 2025, 21:48
 
МоскваАнатолий ЧубайсОлег КиселевЯков УринсонРоснаноПроисшествия
 
 
