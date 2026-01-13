https://ria.ru/20260113/rosaviatsiya-2067607459.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара сняли ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация. РИА Новости, 13.01.2026
