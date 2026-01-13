Рейтинг@Mail.ru
17:28 13.01.2026 (обновлено: 17:34 13.01.2026)
В Росавиации рассказали об обеспечении служб спасения авиасредствами
безопасность, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Росавиации рассказали об обеспечении служб спасения авиасредствами

Росавиация: авиаслужбы спасения в России обеспечены самолетами и вертолетами

© РИА Новости / Игорь Онучин
Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8 . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиаслужбы спасения в России обеспечены поисково-спасательными самолетами и вертолетами во всех часовых поясах страны, по потребности могут привлекаться беспилотные системы и другие неспециализированные воздушные суда, сообщили РИА Новости в Росавиации.
"Поиск на необходимой части территории страны, во всех 11 часовых поясах, обеспечен поисково-спасательными самолетами и вертолетами; по потребности могут привлекаться наземные группы, беспилотные авиационные системы, другие неспециализированные воздушные суда", - рассказали в агентстве.

Ранее газета "Известия" написала, что авиаслужбы спасения могут столкнуться с нехваткой вертолетов, что может негативно отразиться на оказании помощи жертвам катастроф.
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
27 декабря 2025, 16:35
В Росавиации рассказали, когда завершится сертификация двигателя ПД-8
27 декабря 2025, 16:35
 
