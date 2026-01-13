https://ria.ru/20260113/rosaviatsija-2067645368.html
В Росавиации рассказали об обеспечении служб спасения авиасредствами
В Росавиации рассказали об обеспечении служб спасения авиасредствами - РИА Новости, 13.01.2026
В Росавиации рассказали об обеспечении служб спасения авиасредствами
Авиаслужбы спасения в России обеспечены поисково-спасательными самолетами и вертолетами во всех часовых поясах страны, по потребности могут привлекаться... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:28:00+03:00
2026-01-13T17:28:00+03:00
2026-01-13T17:34:00+03:00
безопасность
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_143:0:2500:1326_1920x0_80_0_0_ace41afca3163aceb419ea345e7affc8.jpg
https://ria.ru/20251227/rosaviatsija-2065068065.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152642/68/1526426898_672:0:2440:1326_1920x0_80_0_0_b6736526edc8307a36f9aa0eecce1836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Росавиации рассказали об обеспечении служб спасения авиасредствами
Росавиация: авиаслужбы спасения в России обеспечены самолетами и вертолетами