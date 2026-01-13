В Госдуме призвали Минздрав пересмотреть политику оптимизации роддомов

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала Минздрав России пересмотреть политику оптимизации родовспомогательных учреждений и проанализировать состояние соблюдения санитарных норм в перинатальных центрах и родильных домах.

Соответствующее обращение в адрес министра здравоохранения России Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.

"Уважаемый Михаил Альбертович, просим пересмотреть политику оптимизации родовспомогательных учреждений и проанализировать состояние соблюдения санитарных норм в перинатальных центрах и родильных домах", - сказано в документе.

В обращении отмечается, что особую тревогу в трагической истории вызывают сообщения рожениц о вопиющих нарушениях санитарно-эпидемиологических норм и правил оказания медицинской помощи в указанном учреждении. Кроме того, по мнению главы комитета, ставит под сомнение "своевременность" принятия необходимых мер, так как родильный дом был закрыт на карантин лишь после гибели нескольких детей.

"Комитет считает, что данная трагедия является прямым следствием системных проблем в сфере родовспоможения, о которых комитет неоднократно указывал. В адрес министерства здравоохранения РФ были направлены запросы с тревогой по поводу массового закрытия и оптимизации родильных домов в Кемеровской области. Министерство сообщило о высокой доступности медицинской помощи женщинам в период беременности и родов. Однако на практике это привело к тому, что у жителей крупных промышленных центров, таких как 500-тысячный Новокузнецк, фактически отсутствует выбор медицинской организации", - подчеркивается в документе.