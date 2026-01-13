Все роддома в Кузбассе проверят на готовность к сложным случаям

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Все роддома и перинатальные центры Кузбасса проверят на готовность к самым сложным случаям после ситуации в роддоме номер 1 Новокузнецка, где умерли девять младенцев, заявил губернатор региона Илья Середюк.
"Потеря ребенка — невосполнимая утрата для родителей. Нам важно, чтобы такая ситуация никогда не повторилась. Поставил задачу министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову проверить все родильные дома и перинатальные центры региона на готовность к самым сложным случаям", - написал Середюк в своем Telegram-канале.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.