Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что ее ребенку сломали ключицу

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одна из рожениц новокузнецкого роддома №1, где в январе умерли девять детей, утверждает, что врачи во время родов сломали ключицу ее ребенку, а выявили повреждения лишь на третий день.

"Рожала в 2024 году в ноябре. Отношение желает (оставлять - ред.) лучшего: сломали ключицу малышу, выявили только на третий день, обвинив меня, что рожать не умею. Плод был крупный: 4,4 килограмма. Нахлебалась околоплодных вод, плохо выкачали", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на "Яндекс. Картах".

Со слов женщины, она постоянно просила осмотреть ребенка, и, в итоге, девочке все же оказали медицинскую помощь.