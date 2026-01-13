https://ria.ru/20260113/roddom-2067670656.html
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что ее ребенку сломали ключицу
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Одна из рожениц новокузнецкого роддома №1, где в январе умерли девять детей, утверждает, что врачи во время родов сломали ключицу ее ребенку, а выявили повреждения лишь на третий день.
"Рожала в 2024 году в ноябре. Отношение желает (оставлять - ред.) лучшего: сломали ключицу малышу, выявили только на третий день, обвинив меня, что рожать не умею. Плод был крупный: 4,4 килограмма. Нахлебалась околоплодных вод, плохо выкачали", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на "Яндекс. Картах".
Со слов женщины, она постоянно просила осмотреть ребенка, и, в итоге, девочке все же оказали медицинскую помощь.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли девять новорожденных. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой клинической больницы отстранили от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.