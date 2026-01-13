Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как ее ребенку свернули шею

"Родовой деятельности не было, никто никак не помог, была ночь, все хотели спать. В выписке написали, что гипоксия уже была всегда всю беременность, такой бред, ребенок был абсолютно здоровым, на это есть подтверждающие УЗИ и скрининги. Нужно было делать ЭКС (экстренное кесарево сечение – ред.), а они заставляли рожать… Ребенок попал в реанимацию, (им спасибо, вытащили с того света), еще и шею свернули, потому что потуг не было, а его пытались из меня вытянуть... я тоже чудом осталась живая", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на платформе 2ГИС.