Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как ее ребенку свернули шею
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как ее ребенку свернули шею - РИА Новости, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как ее ребенку свернули шею
Одна из пациенток новокузнецкого роддома №1, где в январе умерли девять младенцев, утверждает, что врачи учреждения свернули шею ребенку во время родов,... РИА Новости, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Одна из пациенток новокузнецкого роддома №1, где в январе умерли девять младенцев, утверждает, что врачи учреждения свернули шею ребенку во время родов, попытавшись его вытянуть из утробы.
По словам женщины, медперсонал, несмотря на рекомендации кардиолога о проведении кесарева сечения, решил проводить естественные роды, вследствие чего у ребенка развилась гипоксия.
"Родовой деятельности не было, никто никак не помог, была ночь, все хотели спать. В выписке написали, что гипоксия уже была всегда всю беременность, такой бред, ребенок был абсолютно здоровым, на это есть подтверждающие УЗИ и скрининги. Нужно было делать ЭКС (экстренное кесарево сечение – ред.), а они заставляли рожать… Ребенок попал в реанимацию, (им спасибо, вытащили с того света), еще и шею свернули, потому что потуг не было, а его пытались из меня вытянуть... я тоже чудом осталась живая", - соответствующий отзыв опубликован под карточкой медицинского учреждения на платформе 2ГИС.
Пациентка добавила, что роды проходили в январе 2023 года. Несмотря на полученную ребенком травму, она не стала подавать в суд, так как занималась его восстановлением.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.