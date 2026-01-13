Из роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, выписали часть рожениц

КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. Часть рожениц выписали из роддома №1 в Новокузнецке, где в январе умерли девять новорожденных, остальных перевели в другое медучреждение, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.