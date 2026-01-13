https://ria.ru/20260113/roddom-2067613527.html
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк - РИА Новости, 13.01.2026
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк
Специалисты из Роспотребнадзора отправились в новокузнецкий роддом, где умерли младенцы, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:20:00+03:00
2026-01-13T15:20:00+03:00
2026-01-13T17:49:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067605077_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_f161dd3c4b7fd4c48a304db641500b6d.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067633852.html
https://ria.ru/20260113/onischenko-2067600682.html
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067605077_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_d439bee334bfbc4a903b97698fc6d91b.jpg
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
2026-01-13T15:20
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, кемеровская область
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Кемеровская область
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк
Роспотребнадзор направил специалистов в Новокузнецк, где в роддоме умерли дети
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты из Роспотребнадзора отправились в новокузнецкий роддом, где умерли младенцы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"В Новокузнецк направлена группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора
для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в новокузнецком родильном доме", — сказали там.
С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. По данным источника, первый погиб 4 января. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка
о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Ее привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК
начало доследственную проверку.
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. "Рекордсменом" по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор
и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли роды 234 раза, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сделать выводы из трагедии на федеральном уровне, чтобы она не повторилась.