Рейтинг@Mail.ru
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 13.01.2026 (обновлено: 17:49 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/roddom-2067613527.html
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк - РИА Новости, 13.01.2026
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк
Специалисты из Роспотребнадзора отправились в новокузнецкий роддом, где умерли младенцы, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:20:00+03:00
2026-01-13T17:49:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067605077_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_f161dd3c4b7fd4c48a304db641500b6d.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260113/novokuznetsk-2067633852.html
https://ria.ru/20260113/onischenko-2067600682.html
новокузнецк
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
2026-01-13T15:20
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067605077_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_d439bee334bfbc4a903b97698fc6d91b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, кемеровская область
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия, Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Кемеровская область
Специалистов из Роспотребнадзора направили в Новокузнецк

Роспотребнадзор направил специалистов в Новокузнецк, где в роддоме умерли дети

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома № 1 Новокузнецка
Здание роддома № 1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома № 1 Новокузнецка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты из Роспотребнадзора отправились в новокузнецкий роддом, где умерли младенцы, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"В Новокузнецк направлена группа сотрудников центрального аппарата и экспертов из научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора для проведения эпидемиологического расследования и лабораторных исследований в новокузнецком родильном доме", — сказали там.
С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять новорожденных. По данным источника, первый погиб 4 января. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Ее привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало доследственную проверку.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. "Рекордсменом" по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
СК РФ проводит проверку в роддоме №1 Новокузнецка после смерти 9 новорожденных - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ узнали о диагнозах младенцев, умерших в новокузнецком роддоме
Вчера, 16:40
Возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности. В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.
С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли роды 234 раза, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сделать выводы из трагедии на федеральном уровне, чтобы она не повторилась.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Онищенко прокомментировал гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке
Вчера, 14:29
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПроисшествияНовокузнецкСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала