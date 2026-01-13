Более 160 предостережений выдали Новокузнецкой больнице за два года

НОВОСИБИРСК, 13 янв – РИА Новости. Различные надзорные инстанции за последние два года выдали Новокузнецкой городской клинической больнице (НГКБ) №1, в роддоме которой в январе умерли девять младенцев, 169 предостережений, сообщается в базе данных системы "Контур фокус".