Более 160 предостережений выдали Новокузнецкой больнице за два года
Более 160 предостережений выдали Новокузнецкой больнице за два года - РИА Новости, 13.01.2026
Более 160 предостережений выдали Новокузнецкой больнице за два года
Различные надзорные инстанции за последние два года выдали Новокузнецкой городской клинической больнице (НГКБ) №1, в роддоме которой в январе умерли девять... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T15:09:00+03:00
новокузнецк
россия
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
общество
2026
Более 160 предостережений выдали Новокузнецкой больнице за два года
Новокузнецкой больнице, где умерли дети, выдали 169 предостережений за два года