https://ria.ru/20260113/roddom-2067600505.html
В Забайкалье проверят роддома после трагедии в Новокузнецке
В Забайкалье проверят роддома после трагедии в Новокузнецке - РИА Новости, 13.01.2026
В Забайкалье проверят роддома после трагедии в Новокузнецке
Роддома и перинатальные центры Забайкальского края проверят в связи с трагедией в Новокузнецке, сообщает правительство дальневосточного региона. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:29:00+03:00
2026-01-13T14:29:00+03:00
2026-01-13T14:29:00+03:00
происшествия
новокузнецк
забайкальский край
илья середюк
александр осипов
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
новокузнецк
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новокузнецк, забайкальский край, илья середюк, александр осипов, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Забайкальский край, Илья Середюк, Александр Осипов, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
В Забайкалье проверят роддома после трагедии в Новокузнецке
В Забайкалье проверят перинатальные центры после гибели младенцев в Новокузнецке