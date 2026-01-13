Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о числе принятых в больнице в Новокузнецке родов - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 13.01.2026 (обновлено: 11:23 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/roddom-2067543368.html
Минздрав рассказал о числе принятых в больнице в Новокузнецке родов
Минздрав рассказал о числе принятых в больнице в Новокузнецке родов - РИА Новости, 13.01.2026
Минздрав рассказал о числе принятых в больнице в Новокузнецке родов
С 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме №1 Новокузнецка приняти 234 родов, 17 младенцев находились в крайне тяжёлом состоянии, 16 из них –... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:17:00+03:00
2026-01-13T11:23:00+03:00
новокузнецк
происшествия
здоровье - общество
россия
кемеровская область
илья середюк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604138_0:195:3294:2048_1920x0_80_0_0_19cc0d022b9c49aeac99bcb16d852e45.jpg
https://ria.ru/20260113/minzdrav-2067543069.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604138_804:180:3294:2048_1920x0_80_0_0_d09317e068ad0cadc201d4a4bcbef524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новокузнецк, происшествия, здоровье - общество, россия, кемеровская область, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Новокузнецк, Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Минздрав рассказал о числе принятых в больнице в Новокузнецке родов

С декабря роддоме Новокузнецка было 234 родов, 17 детей были в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 13 янв – РИА Новости. С 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме №1 Новокузнецка приняти 234 родов, 17 младенцев находились в крайне тяжёлом состоянии, 16 из них – недоношенные, сообщили в минздраве Кузбасса.
Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Источник сообщал РИА Новости что за январь в медучреждении умерли 9 младенцев.
По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецку СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверка по статье о халатности. Свою проверку начала и прокуратура региона. Позже СУСК сообщило, что по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности.
"С 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в родильном доме №1 города Новокузнецк было принято 234 родов. 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 младенцев находились в крайне тяжёлом состоянии, 16 из них — недоношенные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Все 17 детей с наличием тяжелой внутриутробной инфекции, в том числе 1 ребенок с наличием первичного иммунодефицита. Некоторые находились в отделении интенсивной терапии более 30 дней", – говорится в сообщении минздрава.
Главный врач Новокузнецкой клинической больницы после смерти младенцев в роддоме отстранен от должности на время проверки, сообщил ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Появились подробности о ситуации с новорожденными в новокузнецком роддоме
Вчера, 11:15
 
НовокузнецкПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКемеровская областьИлья СередюкСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала