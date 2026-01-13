https://ria.ru/20260113/roddom-2067541944.html
СК допрашивает должностных лиц роддома в Новокузнецке
СК допрашивает должностных лиц роддома в Новокузнецке
СК допрашивает должностных лиц роддома в Новокузнецке
Допрашиваются должностные лица медицинского учреждения в Новокузнецке, действиям или бездействию которых будет дана надлежащая правовая оценка, сообщили РИА... РИА Новости, 13.01.2026
