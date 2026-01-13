В Новокузнецке возбудили дело о халатности после смерти младенцев в роддоме

https://ria.ru/20260113/roddom-2067540824.html
Уголовное дело о халатности возбуждено в Новокузнецке, где в роддоме в январе скончались девять младенцев, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:00:00+03:00
2026-01-13T11:00:00+03:00
2026-01-13T11:01:00+03:00
происшествия
новокузнецк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
следственный комитет россии (ск рф)
россия
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260113/roddom-2067530287.html
новокузнецк
россия
происшествия, новокузнецк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, следственный комитет россии (ск рф), россия, илья середюк
Происшествия, Новокузнецк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Илья Середюк
