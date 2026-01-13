https://ria.ru/20260113/roddom-2067539238.html
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности
Главный врач Новокузнецкой клинической больницы после смерти младенцев в роддоме отстранен от должности на время проверки, сообщил губернатор Кузбасса Илья... РИА Новости, 13.01.2026
новокузнецк
илья середюк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
новокузнецк
Новости
ru-RU
Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности на время проверки