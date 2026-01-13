Рейтинг@Mail.ru
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 13.01.2026 (обновлено: 10:54 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/roddom-2067539238.html
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности - РИА Новости, 13.01.2026
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности
Главный врач Новокузнецкой клинической больницы после смерти младенцев в роддоме отстранен от должности на время проверки, сообщил губернатор Кузбасса Илья... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:53:00+03:00
2026-01-13T10:54:00+03:00
новокузнецк
илья середюк
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_0:237:2810:1818_1920x0_80_0_0_b6ee5497e158279f9aee745387b84ef5.jpg
https://ria.ru/20260113/roddom-2067530287.html
новокузнецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604236_386:0:2810:1818_1920x0_80_0_0_3a93e6a2d342689cd5ad8dde61aab05e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новокузнецк, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия
Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности

Главврача роддома в Новокузнецке отстранили от должности на время проверки

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы после смерти младенцев в роддоме отстранен от должности на время проверки, сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что за январь в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорожденных. Возбуждено уголовное дело.
По словам губернатора, в больнице организована проверка. "Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса", - написал Середюк в своем Telegram-канале.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала
Вчера, 10:09
 
НовокузнецкИлья СередюкСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала