Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала

"В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре N 1 НГКБ N 1 им. Г.П.Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.