10:09 13.01.2026 (обновлено: 10:13 13.01.2026)
Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала
Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала
происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала

Причиной закрытия роддома в Новокузнецке стал высокий порог ОРВИ у медперсонала

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
ИРКУТСК, 13 янв - РИА Новости. Роддом №1 в Новокузнецке, где проходят проверки после сообщений о смерти младенцев, закрыт из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре, сообщается на сайте медучреждения.
Ранее издание ngs42. ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Как сообщал РИА Новости источник, число умерших новорожденных увеличилось до девяти. По данному факту в следственном отделе по городу Новокузнецк СУСК РФ по Кемеровской области – Кузбассу организована доследственная проверки по статье о халатности.
"В связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией в акушерском стационаре N 1 НГКБ N 1 им. Г.П.Курбатова по санитарно-эпидемиологическим показаниям приостановлена госпитализация пациенток на время проведения карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дефицита кадров в стационаре нет, о дате открытия стационара медучреждение сообщит позднее.
ПроисшествияНовокузнецкРоссияКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
