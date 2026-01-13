https://ria.ru/20260113/roddom-2067530032.html
Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли новорожденные
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию медпомощи в Новокузнецком роддоме, где в новогодние праздники, по сообщениям СМИ, умерли новорождённые, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание ngs42.ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области - Кузбассу проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в Новокузнецком роддоме, где, по сообщениям СМИ, в новогодние праздники умерло девять новорожденных детей", - рассказали в ведомстве.