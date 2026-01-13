Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли новорожденные
10:04 13.01.2026 (обновлено: 10:11 13.01.2026)
Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли новорожденные
Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли новорожденные - РИА Новости, 13.01.2026
Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли новорожденные
Росздравнадзор проверяет организацию медпомощи в Новокузнецком роддоме, где в новогодние праздники, по сообщениям СМИ, умерли новорождённые, рассказали РИА... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:04:00+03:00
2026-01-13T10:11:00+03:00
Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли новорожденные

Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где за 2 недели умерли дети

Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе в палате роддома . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет организацию медпомощи в Новокузнецком роддоме, где в новогодние праздники, по сообщениям СМИ, умерли новорождённые, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее издание ngs42.ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области - Кузбассу проверяет организацию медпомощи роженицам и младенцам в Новокузнецком роддоме, где, по сообщениям СМИ, в новогодние праздники умерло девять новорожденных детей", - рассказали в ведомстве.
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Роддом в Новокузнецке закрыли из-за превышения порога ОРВИ у медперсонала
