Росздравнадзор проверяет роддом в Новокузнецке, где умерли новорожденные

Ранее издание ngs42.ru со ссылкой на источник в минздраве региона сообщило, что во время январских каникул в стационаре умерли шесть новорожденных, трое из которых - в один день. Позже в местных пабликах появилась информация о том, что число умерших новорожденных в данном роддоме увеличилось до девяти.