Американского режиссера приняли в Союз журналистов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Американский режиссер Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым несколько лет назад, принят в члены Союза журналистов России, сообщил на заседании руководитель севастопольского отделения СЖР Сергей Горбачев.