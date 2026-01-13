Рейтинг@Mail.ru
Американского режиссера приняли в Союз журналистов России
Культура
 
14:23 13.01.2026
Американского режиссера приняли в Союз журналистов России
Американского режиссера приняли в Союз журналистов России
Американский режиссер Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым несколько лет назад, принят в члены Союза журналистов России
Американского режиссера приняли в Союз журналистов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Американский режиссер Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым несколько лет назад, принят в члены Союза журналистов России, сообщил на заседании руководитель севастопольского отделения СЖР Сергей Горбачев.
Горбачев, вручая удостоверение члена Союза журналистов, отметил, что Тремблей, находясь в Крыму, снимает документальные видео и публикует их как блогер.
"Я очень горжусь, что сегодня я стал членом вашей организации. И очень горжусь, что я нахожусь среди вас, моих коллег. Я приехал в Россию 6 лет назад. Я режиссер-документалист. Я создал примерно 700 видео о Крыме и России, чтобы показать и американцам, и западному зрителю правду", - сказал Тремблей в ходе церемонии.
Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году получил вид на жительство. Теперь намерен направить прошение президенту России о получении гражданства. Тремблей принял православие и недавно обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.
Культура
 
 
