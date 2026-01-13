Российские международные резервы обновили исторический максимум

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские международные резервы достигли нового рекорда в 763,9 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.
«
"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,5 процента, в основном из-за положительной переоценки", — заявил регулятор.
По состоянию на 19 декабря они составляли 752,6 миллиарда долларов.
Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
За позапрошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го равнялись 609,1 миллиарда долларов.