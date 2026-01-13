Рейтинг@Mail.ru
Российские международные резервы обновили исторический максимум - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:17 13.01.2026 (обновлено: 17:11 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/rezervy-2067629047.html
Российские международные резервы обновили исторический максимум
Российские международные резервы обновили исторический максимум - РИА Новости, 13.01.2026
Российские международные резервы обновили исторический максимум
Российские международные резервы достигли нового рекорда в 763,9 миллиарда долларов, сообщил Центробанк. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:17:00+03:00
2026-01-13T17:11:00+03:00
россия
экономика
сша
мвф
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg
https://ria.ru/20251208/zoloto-2060484623.html
https://ria.ru/20260106/dragmetally-2066554108.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_38c53b48c54259e4d76c264a7d2f859c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, сша, мвф
Россия, Экономика, США, МВФ, Хорошие новости
Российские международные резервы обновили исторический максимум

Международные резервы России побили рекорд и составили $763,9 млрд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Вид на здание Банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские международные резервы достигли нового рекорда в 763,9 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.
«

"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,5 процента, в основном из-за положительной переоценки", — заявил регулятор.

Слитки золота - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Золотой запас России за год вырос на 112 миллиардов долларов
8 декабря 2025, 07:04
По состоянию на 19 декабря они составляли 752,6 миллиарда долларов.

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

За позапрошлый год международные резервы увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го равнялись 609,1 миллиарда долларов.
Сотрудник помещает на тележку готовый маркированный слиток золота высшей пробы 99,99 процента чистоты на заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова Красцветмет в Красноярске - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов опережающими темпами
6 января, 02:57
 
Хорошие новостиРоссияЭкономикаСШАМВФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала