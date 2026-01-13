https://ria.ru/20260113/reys-2067692277.html
Минтранс Ирака опровергли сообщения об отмене рейсов из Ирана
Минтранс Ирака опровергли сообщения об отмене рейсов из Ирана - РИА Новости, 13.01.2026
Минтранс Ирака опровергли сообщения об отмене рейсов из Ирана
Сообщения в СМИ об отмене всех рейсов из Ирана в Ирак не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель министерства транспорта Ирака Мейсам... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T22:44:00+03:00
2026-01-13T22:44:00+03:00
2026-01-13T22:44:00+03:00
в мире
ирак
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260113/tramp-2067687284.html
ирак
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, иран
Минтранс Ирака опровергли сообщения об отмене рейсов из Ирана
РИА Новости: Ас-Сафи опроверг сообщения об отмене рейсов из Ирана в Ирак