Внешнеполитическое ведомство ЕС вызвало иранского посла, пишет Reuters - РИА Новости, 13.01.2026
20:47 13.01.2026
Внешнеполитическое ведомство ЕС вызвало иранского посла, пишет Reuters
Внешнеполитическое ведомство ЕС вызвало иранского посла, пишет Reuters
в мире, иран, сша, брюссель, евросоюз, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Брюссель, Евросоюз, Масуд Пезешкиан
© AP Photo / Jean-Francois BadiasВоеннослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Европейская служба внешних связей вызвала посла Ирана в ЕС на фоне протестов в Исламской Республике, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Брюсселе.
Ранее иранских послов вызвали в МИД в ряде стран ЕС, а также в Великобритании. Дипломатические демарши произошли на фоне распространения протестов в Иране.
Европейская дипломатическая служба официально не сообщала о вызове посла Ирана.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
