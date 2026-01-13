РЭЦ определил оператора российского нацпавильона в Иордании

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) определил оператора российского национального павильона в Иордании, говорится в сообщении РЭЦ.

"Сеть российских национальных павильонов за рубежом продолжает расширять свою географию: Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) определил оператора павильона в Иорданском Хашимитском Королевстве", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новая площадка станет стратегическим хабом для продвижения отечественного продовольствия, промышленной продукции и услуг на рынках Ближнего Востока. РЭЦ уже открыл прием заявок от компаний, заинтересованных в выходе на рынок Иордании и других стран присутствия сети. Ознакомиться с подробными условиями программы и подать заявку можно на официальном сайте РЭЦ.

РЭЦ реализует проект программы продвижения продукции под зонтичным брендом "Сделано в России". Открытие павильона в Иордании в ближайшее время откроет для российских экспортеров дополнительные возможности: от демонстрации товаров целевой аудитории, проведения прямых переговоров и заключения экспортных контрактов, до осуществления продаж клиентам.

"Ближний Восток остается одним из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта. Открытие российского национального павильона в Иордании - это не просто создание выставочной площади, а формирование полноценной "точки входа" для нашего бизнеса. Оператор павильона обеспечит комплексное сопровождение: от выстраивания логистики и маркетинга до поиска надежных деловых партнеров. Мы приглашаем компании активно использовать этот инструмент для масштабирования продаж и укрепления позиций на международной арене", - отмечает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Он подчеркнул, что российские национальные павильоны РЭЦ сегодня - это эффективная сеть площадок, которая уже успешно работает в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Индии. В настоящее время в них представлено более 170 уникальных российских производителей и свыше 3,2 тысячи товарных позиций.