РЭЦ определил оператора российского нацпавильона в Иордании

13:28 13.01.2026
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) определил оператора российского национального павильона в Иордании, говорится в сообщении РЭЦ. РИА Новости, 13.01.2026
© iStock.com / mdworschakВид на город Акаба в Иордании
Вид на город Акаба в Иордании. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) определил оператора российского национального павильона в Иордании, говорится в сообщении РЭЦ.
"Сеть российских национальных павильонов за рубежом продолжает расширять свою географию: Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) определил оператора павильона в Иорданском Хашимитском Королевстве", - сказано в сообщении.
Отмечается, что новая площадка станет стратегическим хабом для продвижения отечественного продовольствия, промышленной продукции и услуг на рынках Ближнего Востока. РЭЦ уже открыл прием заявок от компаний, заинтересованных в выходе на рынок Иордании и других стран присутствия сети. Ознакомиться с подробными условиями программы и подать заявку можно на официальном сайте РЭЦ.
РЭЦ реализует проект программы продвижения продукции под зонтичным брендом "Сделано в России". Открытие павильона в Иордании в ближайшее время откроет для российских экспортеров дополнительные возможности: от демонстрации товаров целевой аудитории, проведения прямых переговоров и заключения экспортных контрактов, до осуществления продаж клиентам.
"Ближний Восток остается одним из приоритетных направлений для развития несырьевого неэнергетического экспорта. Открытие российского национального павильона в Иордании - это не просто создание выставочной площади, а формирование полноценной "точки входа" для нашего бизнеса. Оператор павильона обеспечит комплексное сопровождение: от выстраивания логистики и маркетинга до поиска надежных деловых партнеров. Мы приглашаем компании активно использовать этот инструмент для масштабирования продаж и укрепления позиций на международной арене", - отмечает вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Он подчеркнул, что российские национальные павильоны РЭЦ сегодня - это эффективная сеть площадок, которая уже успешно работает в Китае, Вьетнаме, Египте, ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии и Индии. В настоящее время в них представлено более 170 уникальных российских производителей и свыше 3,2 тысячи товарных позиций.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
