Пентагон объявил о запуске стратегии развития ИИ в оборонном секторе
11:22 13.01.2026 (обновлено: 11:48 13.01.2026)
Пентагон объявил о запуске стратегии развития ИИ в оборонном секторе
Министерство войны США начало реализацию стратегии ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ), направленной на внедрение этой технологии в военной сфере. РИА Новости, 13.01.2026
Американский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство войны США начало реализацию стратегии ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ), направленной на внедрение этой технологии в военной сфере.
"Сегодня министерство войны запускает стратегию ускорения развития искусственного интеллекта, которая укрепит наше лидерство в области внедрения ИИ в военной сфере и сделает Соединенные Штаты бесспорным мировым лидером в области боевых сил, использующих ИИ", - сказано в заявлении ведомства.
Отмечается, что основные акценты в рамках стратегии, запущенной по указу президента Дональда Трампа, сделаны на трех аспектах: ведение боевых действий, разведка и операционная деятельность.
КНР вряд ли догонит США в области ИИ в ближайшем будущем, считают эксперты
