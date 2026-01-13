Росздравнадзор начал расследование гибели младенцев в Новокузнецке

НОВОСИБИРСК, 13 янв - РИА Новости. Специалисты Росздравнадзора уже начали расследование случаем смерти новорожденных младенцев в Новокузнецком роддоме №1, заявили РИА Новости в территориальном органе ведомства по Кемеровской области-Кузбассу.

"Занимаемся, расследуем", - сказала представитель управления, отвечая на вопрос РИА Новости о ситуации в роддоме. От других комментариев в управлении отказались.