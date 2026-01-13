Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Дании заявил, что к его встрече с Рубио присоединится Вэнс
15:37 13.01.2026 (обновлено: 15:53 13.01.2026)
Глава МИД Дании заявил, что к его встрече с Рубио присоединится Вэнс
Глава МИД Дании заявил, что к его встрече с Рубио присоединится Вэнс

Расмуссен: Вэнс и Моцфельдт примут участие во встрече с Рубио 14 января

Ларс Лёкке Расмуссен. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что к его встрече с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт присоединится американский вице-президент Джей Ди Вэнс, она пройдет в среду в Белом доме.
Госсекретарь США Марко Рубио 7 января объявил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение датских властей обсудить ситуацию вокруг острова, и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Журналист французского телеканала France24 10 января рассказал, что встреча состоится в среду в госдепартаменте Соединенных Штатов.
Глава МИД Дании опроверг слухи о судах России вокруг Гренландии, пишут СМИ
6 января, 23:36
6 января, 23:36
«

"Мы с министром обороны (Дании Троэльсом Лундом Поульсеном) сегодня встретились с комиссией по внешней политике, поскольку мы сочли естественным проинформировать комиссию... о последних событиях в отношении Гренландии, Королевства Дания и США перед тем, как завтра мы с Вивиан Моцфельдт примем участие во встрече, о которой мы попросили, с американским госсекретарем. В этой связи я также могу сообщить, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс тоже выразил желание принять участие во встрече, быть хозяином этой встречи, которая в этой связи состоится в Белом доме", - сказал Расмуссен, фрагмент выступления которого привел телеканал TV2.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп прикрывает свои имперские амбиции, считает экс-глава МИД Дании
12 января, 14:10
12 января, 14:10
 
Заголовок открываемого материала