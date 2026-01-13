Глава МИД Дании заявил, что к его встрече с Рубио присоединится Вэнс

«

"Мы с министром обороны (Дании Троэльсом Лундом Поульсеном) сегодня встретились с комиссией по внешней политике, поскольку мы сочли естественным проинформировать комиссию... о последних событиях в отношении Гренландии, Королевства Дания и США перед тем, как завтра мы с Вивиан Моцфельдт примем участие во встрече, о которой мы попросили, с американским госсекретарем. В этой связи я также могу сообщить, что американский вице-президент Джей Ди Вэнс тоже выразил желание принять участие во встрече, быть хозяином этой встречи, которая в этой связи состоится в Белом доме", - сказал Расмуссен, фрагмент выступления которого привел телеканал TV2.