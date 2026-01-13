https://ria.ru/20260113/raneniya-2067642828.html
В Брянской области мужчина получил ранения при атаке дронов ВСУ
Мужчина получил осколочные ранения из-за атаки дронов ВСУ на два автомобиля в поселке Белая Березка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 13.01.2026
брянская область
