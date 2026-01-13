Рейтинг@Mail.ru
Новые угрозы Британии в адрес Москвы вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:02 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/raketa-2067656401.html
Новые угрозы Британии в адрес Москвы вызвали возмущение на Западе
Новые угрозы Британии в адрес Москвы вызвали возмущение на Западе - РИА Новости, 13.01.2026
Новые угрозы Британии в адрес Москвы вызвали возмущение на Западе
Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall, якобы способных поразить цели в Москве с линии фронта, звучат смехотворно, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:02:00+03:00
2026-01-13T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
москва
киев
лондон
гленн дизен
скотт риттер
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837202_0:166:2400:1516_1920x0_80_0_0_5bb271c6bce7c910393023e2a27b078e.jpg
https://ria.ru/20260113/oruzhie-2067655970.html
https://ria.ru/20260113/es-2067643982.html
москва
киев
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002837202_116:0:2254:1603_1920x0_80_0_0_bc85734327dc8cb53ab79c56cae4e5ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, лондон, гленн дизен, скотт риттер, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Киев, Лондон, Гленн Дизен, Скотт Риттер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Новые угрозы Британии в адрес Москвы вызвали возмущение на Западе

Риттер: заявления Минобороны Британии о ракете Nightfall звучат смехотворно

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall, якобы способных поразить цели в Москве с линии фронта, звучат смехотворно, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
"Русские уже сыты по горло этой слабеющей державой — державой, приближающейся к краху, — которая продолжает вмешиваться не просто неуважительным образом, но и представляет угрозу: не экзистенциальную, разумеется, а угрозу национальной безопасности Москвы", — заявил он.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Кое-что еще есть в США". Рютте заявил об истощении запасов оружия в ЕС
Вчера, 18:00
Риттер отметил, что разработка ракет Nightfall не была обеспечена достаточным финансированием. Кроме того, по его словам, Лондон не обладает производственными мощностями для создания такого вооружения. Эксперт также подчеркнул, что его прототип не был построен и, соответственно, не был протестирован, что ставит под сомнение саму концепцию ракеты.
"Британцы в очередной раз позволяют словам опережать мозг. Да, русские, конечно, будут следить за этим с большим интересом, но идея о том, что Nightfall — это оружие, которое вот-вот дебютирует на поле боя, — звучит смехотворно. Это не оружие. Это идея, которая совершенно не обеспечена финансированием", — заключил он.
Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.

Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall ("Сумерки"), Минобороны рассчитывает создать комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение десяти минут после запуска цели. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ЕС может может начать подготовку военных на Украине, заявила Каллас
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваКиевЛондонГленн ДизенСкотт РиттерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала