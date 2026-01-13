"Русские уже сыты по горло этой слабеющей державой — державой, приближающейся к краху, — которая продолжает вмешиваться не просто неуважительным образом, но и представляет угрозу: не экзистенциальную, разумеется, а угрозу национальной безопасности Москвы", — заявил он.

"Британцы в очередной раз позволяют словам опережать мозг. Да, русские, конечно, будут следить за этим с большим интересом, но идея о том, что Nightfall — это оружие, которое вот-вот дебютирует на поле боя, — звучит смехотворно. Это не оружие. Это идея, которая совершенно не обеспечена финансированием", — заключил он.