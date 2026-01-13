Новые угрозы Британии в адрес Москвы вызвали возмущение на Западе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Планы Британии по поставке Киеву ракет Nightfall, якобы способных поразить цели в Москве с линии фронта, звучат смехотворно, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
"Русские уже сыты по горло этой слабеющей державой — державой, приближающейся к краху, — которая продолжает вмешиваться не просто неуважительным образом, но и представляет угрозу: не экзистенциальную, разумеется, а угрозу национальной безопасности Москвы", — заявил он.
Риттер отметил, что разработка ракет Nightfall не была обеспечена достаточным финансированием. Кроме того, по его словам, Лондон не обладает производственными мощностями для создания такого вооружения. Эксперт также подчеркнул, что его прототип не был построен и, соответственно, не был протестирован, что ставит под сомнение саму концепцию ракеты.
"Британцы в очередной раз позволяют словам опережать мозг. Да, русские, конечно, будут следить за этим с большим интересом, но идея о том, что Nightfall — это оружие, которое вот-вот дебютирует на поле боя, — звучит смехотворно. Это не оружие. Это идея, которая совершенно не обеспечена финансированием", — заключил он.
Позавчера издание Daily Mail написало, что Соединенное Королевство планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.
Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall ("Сумерки"), Минобороны рассчитывает создать комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение десяти минут после запуска цели. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
