Radisson Hotels тестирует сервис предварительной регистрации в MAX

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная гостиничная сеть Radisson Hotels тестирует сервис предварительного оформления документов для заселения, который доступен на национальной платформе Max - пользователю нужно перейти в чат-бот отеля и дать согласие на обработку данных, сообщили в пресс-службе Max.
"Пользователям Max стала доступна быстрая регистрация в Radisson Hotels. Международная гостиничная сеть начала тестировать в Max сервис предварительного оформления документов для заселения. После бронирования номера на сайте достаточно зайти в чат-бот отеля в нацмессенджере и дать согласие на обработку данных", - говорится в релизе.
Сейчас такой сервис доступен в отеле "Radisson Blu Ленинский проспект" в Москве, а в дальнейшем он будет масштабирован на всю сеть. Пилотное решение разработано совместно с единой платформой для гостиничного бизнеса Travelline.
Как объяснили в пресс-службе, за несколько дней до бронирования пользователю придет ссылка на онлайн-регистрацию в чат-боте. После перехода в Max ему нужно нажать кнопку "Предоставить данные" и дать согласие на "Госуслугах", далее вернуться на сайт отеля, где анкета будет заполнена автоматически, а потом нажать кнопку "Отправить" и завершить регистрацию.
"Благодаря новому сервису в Мax пользователям стал доступен инструмент бесшовной регистрации в отеле. Мы сократили и сделали более удобным пользовательский путь - убрали лишние шаги: необходимость оформлять бумажные документы и очередь на ресепшене. Это позволяет людям сохранять время и комфортно заселиться в номер", - отметил вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров.
