Radisson Hotels тестирует сервис предварительной регистрации в MAX

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная гостиничная сеть Radisson Hotels тестирует сервис предварительного оформления документов для заселения, который доступен на национальной платформе Max - пользователю нужно перейти в чат-бот отеля и дать согласие на обработку данных, сообщили в пресс-службе Max.

"Пользователям Max стала доступна быстрая регистрация в Radisson Hotels. Международная гостиничная сеть начала тестировать в Max сервис предварительного оформления документов для заселения. После бронирования номера на сайте достаточно зайти в чат-бот отеля в нацмессенджере и дать согласие на обработку данных", - говорится в релизе.

Как объяснили в пресс-службе, за несколько дней до бронирования пользователю придет ссылка на онлайн-регистрацию в чат-боте. После перехода в Max ему нужно нажать кнопку "Предоставить данные" и дать согласие на "Госуслугах", далее вернуться на сайт отеля, где анкета будет заполнена автоматически, а потом нажать кнопку "Отправить" и завершить регистрацию.