Рейтинг@Mail.ru
Radisson Hotels тестирует сервис предварительной регистрации в MAX - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/radisson-2067578095.html
Radisson Hotels тестирует сервис предварительной регистрации в MAX
Radisson Hotels тестирует сервис предварительной регистрации в MAX - РИА Новости, 13.01.2026
Radisson Hotels тестирует сервис предварительной регистрации в MAX
Международная гостиничная сеть Radisson Hotels тестирует сервис предварительного оформления документов для заселения, который доступен на национальной платформе РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:12:00+03:00
2026-01-13T13:12:00+03:00
технологии
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848911733_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_d48ae55eed7b200e54d93a19843a4607.jpg
https://ria.ru/20251230/max-2065564480.html
https://ria.ru/20251223/messendzher-2064165002.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848911733_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_cb7a9d020128e548a3d5f4d06ce1f404.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва
Технологии, Москва
Radisson Hotels тестирует сервис предварительной регистрации в MAX

Radisson Hotels тестирует сервис предварительного оформления документов в Max

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПромышленные альпинисты моют фасад нового отеля Radisson Blu в Москве
Промышленные альпинисты моют фасад нового отеля Radisson Blu в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Промышленные альпинисты моют фасад нового отеля Radisson Blu в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Международная гостиничная сеть Radisson Hotels тестирует сервис предварительного оформления документов для заселения, который доступен на национальной платформе Max - пользователю нужно перейти в чат-бот отеля и дать согласие на обработку данных, сообщили в пресс-службе Max.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
«

"Пользователям Max стала доступна быстрая регистрация в Radisson Hotels. Международная гостиничная сеть начала тестировать в Max сервис предварительного оформления документов для заселения. После бронирования номера на сайте достаточно зайти в чат-бот отеля в нацмессенджере и дать согласие на обработку данных", - говорится в релизе.

Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Услуги и сервисы mos.ru стали доступны в MAX
30 декабря 2025, 08:11
Сейчас такой сервис доступен в отеле "Radisson Blu Ленинский проспект" в Москве, а в дальнейшем он будет масштабирован на всю сеть. Пилотное решение разработано совместно с единой платформой для гостиничного бизнеса Travelline.
Как объяснили в пресс-службе, за несколько дней до бронирования пользователю придет ссылка на онлайн-регистрацию в чат-боте. После перехода в Max ему нужно нажать кнопку "Предоставить данные" и дать согласие на "Госуслугах", далее вернуться на сайт отеля, где анкета будет заполнена автоматически, а потом нажать кнопку "Отправить" и завершить регистрацию.
«

"Благодаря новому сервису в Мax пользователям стал доступен инструмент бесшовной регистрации в отеле. Мы сократили и сделали более удобным пользовательский путь - убрали лишние шаги: необходимость оформлять бумажные документы и очередь на ресепшене. Это позволяет людям сохранять время и комфортно заселиться в номер", - отметил вице-президент VK, руководитель проекта Max Фарит Хуснояров.

Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Функционал MAX будет расширяться, сообщили в Госдуме
23 декабря 2025, 19:00
 
ТехнологииМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала