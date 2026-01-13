Рейтинг@Mail.ru
В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами
16:09 13.01.2026
В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами
В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами - РИА Новости, 13.01.2026
В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами
Прорыв канализации произошел в подвале министерства энергетики Украины, сообщил депутат Рады Алексей Кучеренко.
В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами

Депутат Рады Кучеренко счел символичным затопление отходами подвала Минэнерго

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прорыв канализации произошел в подвале министерства энергетики Украины, сообщил депутат Рады Алексей Кучеренко.
Ранее Telegram-канал "Инсайдер.ua" сообщил, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне нехватки мощности и длительных проблем в энергетической инфраструктуре.
"В минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже не знаю, как воспринимать - это какой-то знак для нового руководителя? Сигнал с небес? Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?" - говорится в сообщении, опубликованном на странице Кучеренко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В пятницу депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что здание парламента в центре Киева осталось без отопления и водоснабжения после взрывов в украинской столице. Киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
