В Раде сочли символичным затопление подвала Минэнерго отходами

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прорыв канализации произошел в подвале министерства энергетики Украины, сообщил депутат Рады Алексей Кучеренко.

Ранее Telegram-канал "Инсайдер.ua" сообщил, что парламент Украины уже второй раз в наступившем году остался без отопления на фоне нехватки мощности и длительных проблем в энергетической инфраструктуре.

"В минэнерго прорвало канализацию в подвале. Даже не знаю, как воспринимать - это какой-то знак для нового руководителя? Сигнал с небес? Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно?" - говорится в сообщении, опубликованном на странице Кучеренко в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

В пятницу депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что здание парламента в центре Киева осталось без отопления и водоснабжения после взрывов в украинской столице. Киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.

В субботу столичная администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут на фоне сокращения количества поездов после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.

Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.