Рада поддержала отставку Шмыгаля с поста министра обороны
Верховная рада поддержала во вторник отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. РИА Новости, 13.01.2026
украина
