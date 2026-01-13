Рейтинг@Mail.ru
13.01.2026

Рада поддержала отставку Шмыгаля с поста министра обороны
14:56 13.01.2026
Рада поддержала отставку Шмыгаля с поста министра обороны
Рада поддержала отставку Шмыгаля с поста министра обороны
Верховная рада поддержала во вторник отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины. РИА Новости, 13.01.2026
украина
Рада поддержала отставку Шмыгаля с поста министра обороны

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Верховная рада поддержала во вторник отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.
Трансляцию заседания вел YouTube-канал телеканала "Рада". За отставку Шмыгаля проголосовали 265 депутатов.
Владимир Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Малюка*. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать министром обороны, а Денису Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Глава СБУ Василий Малюк* - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Профильный комитет Рады поддержал увольнение главы СБУ
