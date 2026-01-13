Рейтинг@Mail.ru
Профильный комитет Рады поддержал увольнение главы СБУ - РИА Новости, 13.01.2026
12:00 13.01.2026
Профильный комитет Рады поддержал увольнение главы СБУ
Профильный комитет Рады поддержал увольнение главы СБУ
Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал предложение уволить главу СБУ Василия Малюка*, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:00:00+03:00
2026-01-13T12:00:00+03:00
РИА Новости
2026
в мире, украина, василий малюк, владимир зеленский, михаил федоров, служба безопасности украины, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Василий Малюк, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Профильный комитет Рады поддержал увольнение главы СБУ

Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение главы СБУ Малюка

CC BY 4.0 / SBU (cropped) / Глава СБУ Василий Малюк*
Глава СБУ Василий Малюк* - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
CC BY 4.0 / SBU (cropped) /
Глава СБУ Василий Малюк*. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал предложение уволить главу СБУ Василия Малюка*, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
В понедельник Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка*, однако парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны тогда не поддержал его отставку.
"Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны пересмотрел вчерашнее решение ... По состоянию на данный момент предложение ... (Зеленского - ред.) об увольнении Малюка* с должности главы СБУ поддержано комитетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Малюка*. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать министром обороны, а Денису Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На Украине начали развеивать миф о "великом" Буданове*, заявили силовики
11 января, 21:35
 
В миреУкраинаВасилий МалюкВладимир ЗеленскийМихаил ФедоровСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
