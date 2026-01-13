Профильный комитет Рады поддержал увольнение главы СБУ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Профильный комитет Рады со второй попытки поддержал предложение уволить главу СБУ Василия Малюка*, сообщает депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
В понедельник Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Малюка*, однако парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны тогда не поддержал его отставку.
"Комитет Верховной рады Украины по вопросам обороны пересмотрел вчерашнее решение ... По состоянию на данный момент предложение ... (Зеленского - ред.) об увольнении Малюка* с должности главы СБУ поддержано комитетом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале депутата.
Зеленский 5 января подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ вместо Малюка*. Последний тогда же заявил об уходе с должности. Также Зеленский заявил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать министром обороны, а Денису Шмыгалю - возглавить министерство энергетики и стать первым вице-премьером.
* Внесен в список террористов и экстремистов