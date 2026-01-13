Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 13.01.2026 (обновлено: 23:20 13.01.2026)
Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
азовское море
ростовская область
республика крым, россия, азовское море, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Азовское море, Ростовская область
Пункт воздушного наблюдения
Пункт воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России и над акваторией Азовского моря, сообщило министерство обороны России.
"Тринадцатого января текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над акваторией Азовского моря, три БПЛА - над территорией Республики Крым и два БПЛА - над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
