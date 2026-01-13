https://ria.ru/20260113/pvo-2067696005.html
Силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России и над... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T23:14:00+03:00
2026-01-13T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
азовское море
ростовская область
ПВО за три часа уничтожила девять украинских беспилотников