ПВО сбила 33 украинских беспилотника над Россией
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над Россией - РИА Новости, 13.01.2026
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над Россией
Средства ПВО с 18.00 мск до 20.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над четырьмя регионами России и над акваториями... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:50:00+03:00
2026-01-13T20:50:00+03:00
2026-01-13T20:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
черное море
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
черное море
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
россия, черное море, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над Россией
Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника над Россией