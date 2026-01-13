Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над Россией - РИА Новости, 13.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 13.01.2026 (обновлено: 20:55 13.01.2026)
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над Россией
ПВО сбила 33 украинских беспилотника над Россией
россия, черное море, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средства ПВО с 18.00 мск до 20.00 мск сбили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над четырьмя регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщило министерство обороны РФ.
"Тринадцатого января текущего года в период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА – над акваторией Азовского моря, 11 БПЛА – над территорией Республики Крым, три БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Волгоградской области и два БПЛА – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.
