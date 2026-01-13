Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 13.00 мск до 18.00 мск сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского моря, сообщило во вторник Минобороны РФ.