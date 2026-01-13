Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 13.01.2026
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 13.00 мск до 18.00 мск сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского РИА Новости, 13.01.2026
безопасность, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Республика Крым
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников

Средства ПВО уничтожили 40 дронов ВСУ над пятью регионами и Азовским морем

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 13.00 мск до 18.00 мск сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского моря, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Тринадцатого января текущего года в период с 13.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 БПЛА – над территорией Республики Крым, семь БПЛА – над территорией Белгородской области, шесть БПЛА – над акваторией Азовского моря, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
Заголовок открываемого материала