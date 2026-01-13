https://ria.ru/20260113/pvo-2067658077.html
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 13.00 мск до 18.00 мск сбили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами и акваторией Азовского РИА Новости, 13.01.2026
Силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили 40 дронов ВСУ над пятью регионами и Азовским морем