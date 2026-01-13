https://ria.ru/20260113/pvo-2067582774.html
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2026
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 13.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:29:00+03:00
2026-01-13T13:29:00+03:00
2026-01-13T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20260113/zelenskiy-2067497085.html
россия
волгоградская область
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, волгоградская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область, Республика Крым
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников
МО РФ: средства ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ