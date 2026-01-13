Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:29 13.01.2026 (обновлено: 13:35 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/pvo-2067582774.html
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 13.01.2026
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников
Средства ПВО в период с 8.00 мск до 13.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:29:00+03:00
2026-01-13T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волгоградская область
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20260113/zelenskiy-2067497085.html
россия
волгоградская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, волгоградская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волгоградская область, Республика Крым
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников

МО РФ: средства ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК
Боевое дежурство экипажа ЗРК - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Средства ПВО в период с 8.00 мск до 13.00 мск сбили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило министерство обороны РФ.
"Тринадцатого января текущего года в период с 8.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, два БПЛА – над территорией Курской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении военного ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
Вчера, 03:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВолгоградская областьРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала