https://ria.ru/20260113/pvo-2067559687.html
Силы ПВО сбили 207 беспилотников, 11 авиабомб и два снаряда HIMARS за сутки
Силы ПВО сбили 207 беспилотников, 11 авиабомб и два снаряда HIMARS за сутки - РИА Новости, 13.01.2026
Силы ПВО сбили 207 беспилотников, 11 авиабомб и два снаряда HIMARS за сутки
Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 207 беспилотников самолетного типа, одиннадцать управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:24:00+03:00
2026-01-13T12:24:00+03:00
2026-01-13T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20260113/zelenskiy-2067497085.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Силы ПВО сбили 207 беспилотников, 11 авиабомб и два снаряда HIMARS за сутки
Средства ПВО уничтожили 207 дронов, 11 авиабомб и два снаряда HIMARS за сутки
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 207 беспилотников самолетного типа, одиннадцать управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и 207 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108665 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27085 танков и других боевых бронированных машин, 1640 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51609 единиц специальной военной автомобильной техники.