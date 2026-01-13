Силы ПВО сбили 207 беспилотников, 11 авиабомб и два снаряда HIMARS за сутки

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская ПВО за прошедшие сутки сбила 207 беспилотников самолетного типа, одиннадцать управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило во вторник Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108665 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27085 танков и других боевых бронированных машин, 1640 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32538 орудий полевой артиллерии и минометов, 51609 единиц специальной военной автомобильной техники.