Рейтинг@Mail.ru
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/putin-2067660215.html
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО - РИА Новости, 13.01.2026
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская "дочка" датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool передается во... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:22:00+03:00
2026-01-13T18:22:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20260113/vstrecha-2067591890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО

Путин перевел "дочку" Rockwool под управление АО "Развитие строительных активов"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская "дочка" датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool передается во временное управление компании "Развитие строительных активов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе указано, что под временное управление АО "Развитие строительных активов" переходят "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", принадлежащих РОКВУЛ А/С (ROCKWOOL A/S)... 68 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Роквул-Волга", принадлежащих РОКВУЛ А/C (ROCKWOOL A/S)".
Другим указом 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак", принадлежащих Кэнпак C.А. (Canpack S.A.), и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак Завод упаковки", принадлежащих компании "Тапон Франс" (Tapon France), передаются во временное управление ООО "СтальЭлемент".
Указы вступили в силу со дня их официального опубликования, 31 декабря 2025 года.
Встреча Владимира Путина с губернатором Ярославской области Евраевым - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Глава Ярославской области рассказал Путину о развитии региона
Вчера, 13:58
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала