https://ria.ru/20260113/putin-2067660215.html
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО - РИА Новости, 13.01.2026
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российская "дочка" датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool передается во... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T18:22:00+03:00
2026-01-13T18:22:00+03:00
2026-01-13T18:22:00+03:00
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_5acc84587f097cb200a3cdc30b4fac35.jpg
https://ria.ru/20260113/vstrecha-2067591890.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849072501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_527be8638bf1ab4bb8625fa4a5e3399e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин перевел "дочку" Rockwool под временное управление отечественного АО
Путин перевел "дочку" Rockwool под управление АО "Развитие строительных активов"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
указ, согласно которому российская "дочка" датского производителя теплоизоляционных материалов Rockwool передается во временное управление компании "Развитие строительных активов", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В документе указано, что под временное управление АО "Развитие строительных активов" переходят "100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "РОКВУЛ", принадлежащих РОКВУЛ А/С (ROCKWOOL A/S)... 68 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Роквул-Волга", принадлежащих РОКВУЛ А/C (ROCKWOOL A/S)".
Другим указом 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак", принадлежащих Кэнпак C.А. (Canpack S.A.), и 100% долей в уставном капитале ООО "Кэн-Пак Завод упаковки", принадлежащих компании "Тапон Франс" (Tapon France), передаются во временное управление ООО "СтальЭлемент".
Указы вступили в силу со дня их официального опубликования, 31 декабря 2025 года.