https://ria.ru/20260113/putin-2067596884.html
В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин
В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин - РИА Новости, 13.01.2026
В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин
В капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения Ярославской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:15:00+03:00
2026-01-13T14:15:00+03:00
2026-01-13T14:24:00+03:00
общество
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_7a06a68a785e76fb38d4dc4eb96f80f9.jpg
https://ria.ru/20260113/putin-2067588499.html
https://ria.ru/20260113/putin-2067592738.html
ярославская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065002501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d6db6a7d66e270b66fb7d7780afd7380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Общество, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин
Путин: в Ярославской области 28% зданий объектов здравоохранения нужен капремонт
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения Ярославской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я не случайно задал этот вопрос, потому что 28% зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте", - сказал Путин
на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым
.
Ранее в ходе встречи Путин спросил губернатора Ярославской области о состоянии объектов здравоохранения в регионе.
Евраев рассказал президенту, что сейчас в регионе завершается строительство нового корпуса детской областной больницы. Открыть его планируется летом текущего года. Также в регионе, по словам губернатора, приступают к строительству новой поликлиники в Красном Бору.
Путин отметил, что новая больница - это очень важный и нужный объект. "Но не забывайте про текущую ситуацию", - добавил президент на встрече.