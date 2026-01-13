В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения Ярославской области, заявил президент РФ Владимир Путин.

Михаилом Евраевым. "Я не случайно задал этот вопрос, потому что 28% зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте", - сказал Путин на встрече с губернатором Ярославской области

Ранее в ходе встречи Путин спросил губернатора Ярославской области о состоянии объектов здравоохранения в регионе.

Евраев рассказал президенту, что сейчас в регионе завершается строительство нового корпуса детской областной больницы. Открыть его планируется летом текущего года. Также в регионе, по словам губернатора, приступают к строительству новой поликлиники в Красном Бору.