В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин
14:15 13.01.2026 (обновлено: 14:24 13.01.2026)
В Ярославской области 28% зданий здравоохранения нужен ремонт, заявил Путин
В капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения Ярославской области, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:15:00+03:00
2026-01-13T14:24:00+03:00
общество
ярославская область
россия
михаил евраев
владимир путин
общество, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин
Общество, Ярославская область, Россия, Михаил Евраев, Владимир Путин
Путин: в Ярославской области 28% зданий объектов здравоохранения нужен капремонт

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В капитальном ремонте нуждаются 28% зданий объектов здравоохранения Ярославской области, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я не случайно задал этот вопрос, потому что 28% зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте", - сказал Путин на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
Ранее в ходе встречи Путин спросил губернатора Ярославской области о состоянии объектов здравоохранения в регионе.
Евраев рассказал президенту, что сейчас в регионе завершается строительство нового корпуса детской областной больницы. Открыть его планируется летом текущего года. Также в регионе, по словам губернатора, приступают к строительству новой поликлиники в Красном Бору.
Путин отметил, что новая больница - это очень важный и нужный объект. "Но не забывайте про текущую ситуацию", - добавил президент на встрече.
