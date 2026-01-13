Рейтинг@Mail.ru
Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области - РИА Новости, 13.01.2026
14:00 13.01.2026 (обновлено: 14:55 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/putin-2067592738.html
Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области
Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области - РИА Новости, 13.01.2026
Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области
Президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области, отметив, что вопрос стоит очень серьезно. РИА Новости, 13.01.2026
Встреча Владимира Путина с губернатором Ярославской области Евраевым
Встреча Владимира Путина с губернатором Ярославской области Евраевым
Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области

Путин назвал вопрос о ситуации с дорогами в Ярославской области очень серьезным

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на ситуацию с дорогами в Ярославской области, отметив, что вопрос стоит очень серьезно.
"Вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно", - сказал Путин на встрече с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

Глава Ярославской области рассказал Путину о развитии региона
Ярославская областьРоссияВладимир ПутинМихаил Евраев
 
 
