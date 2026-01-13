Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит встречу с Евраевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.01.2026
13:53 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/putin-2067588961.html
Путин проводит встречу с Евраевым. Прямая трансляция
Путин проводит встречу с Евраевым. Прямая трансляция - РИА Новости, 13.01.2026
Путин проводит встречу с Евраевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T13:53:00+03:00
2026-01-13T13:53:00+03:00
политика
россия
ярославская область
михаил евраев
владимир путин
россия
ярославская область
2026
Встреча Владимира Путина с главой Ярославской области
Встреча Владимира Путина с главой Ярославской области
политика, россия, ярославская область, михаил евраев, владимир путин, видео
Политика, Россия, Ярославская область, Михаил Евраев, Владимир Путин
Путин проводит встречу с Евраевым. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
Путин проводит встречу с Евраевым. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
 
ПолитикаРоссияЯрославская областьМихаил ЕвраевВладимир Путин
 
 
