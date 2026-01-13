https://ria.ru/20260113/putin-2067558105.html
Путин назначил посла России в Мавритании
Путин назначил посла России в Мавритании - РИА Новости, 13.01.2026
Путин назначил посла России в Мавритании
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Маленко послом РФ в Мавритании, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых... РИА Новости, 13.01.2026
Путин назначил Алексея Маленко послом России в Мавритании