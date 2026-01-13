Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура проверит данные о гибели птиц в защитных сетках в московском ТЦ - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ptitsy-2067651234.html
Прокуратура проверит данные о гибели птиц в защитных сетках в московском ТЦ
Прокуратура проверит данные о гибели птиц в защитных сетках в московском ТЦ - РИА Новости, 13.01.2026
Прокуратура проверит данные о гибели птиц в защитных сетках в московском ТЦ
Прокуратура начала проверку информации о гибели птиц в защитных сетках, которые установлены в одном из торговых центров на севере Москвы, сообщили в надзорном... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:45:00+03:00
2026-01-13T17:45:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917512101_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_b91d10a73da2138726d2712be7c1098d.jpg
https://ria.ru/20260113/sk-2067649941.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917512101_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_9f0014a2e1a32c06214be855dd34e3c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва

Прокуратура проверит данные о гибели птиц в защитных сетках в московском ТЦ

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПенсионерки кормят голубей
Пенсионерки кормят голубей - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Пенсионерки кормят голубей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о гибели птиц в защитных сетках, которые установлены в одном из торговых центров на севере Москвы, сообщили в надзорном ведомстве.
"Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы организовала проверку информации о гибели птиц в конструкциях торгового центра на севере Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
По предварительной информации ведомства, под потолочными конструкциями торгового комплекса установлены защитные сетки, которые стали "ловушками" для залетающих в здание птиц. Они не могут самостоятельно выбраться из сеточного полотна.
"По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в надзорном органе.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Бастрыкин поручил оценить данные СМИ о ситуации в новокузнецком роддоме
Вчера, 17:41
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала