Королев обозначил ключевые задачи в развитии промышленности Верхневолжья
Тверская область
Тверская область
 
15:25 13.01.2026
Королев обозначил ключевые задачи в развитии промышленности Верхневолжья
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил ключевые задачи в развитии промышленного производства на первом в новом...
тверская область
россия
экономика, тверская область, виталий королев, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
Тверская область, Экономика, Тверская область, Виталий Королев, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия
Королев обозначил ключевые задачи в развитии промышленности Верхневолжья

Королев поставил цели в развитии промышленности Тверской области в 2026 году

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев обозначил ключевые задачи в развитии промышленного производства на первом в новом году заседании правительства региона, сообщает пресс-служба областных властей.
Королев поставил задачи по дальнейшему приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети в муниципалитетах после снегопадов, а также по подготовке к предстоящему празднику Крещения Господня.
Главный вопрос заседания был посвящен реализации государственной программы "Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области" и Стратегии развития промышленности тверского региона в 2026 году и на среднесрочную перспективу.
"Наша задача в 2026 году — не только сохранить и увеличить темпы роста производства, но и обеспечить поддержку ведущих и перспективных отраслей промышленности, реализации инвестиционных проектов, определяющих будущее нашего региона. Это касается и подготовки кадров по рабочим специальностям в наших колледжах в соответствии с отраслевыми запросами. А также развития институтов поддержки предприятий, в том числе через Фонд развития промышленности Тверской области", — цитирует пресс-служба Королева.
В 2025 году общий объем отгрузки промышленной продукции в регионе составил более 820 миллиардов рублей, в том числе обрабатывающими производствами — свыше 670 миллиардов рублей. Заметно выросли объемы производства нефтепродуктов, электрооборудования, лекарственных средств, компьютеров. Сегодня на более чем 1,4 тысячи предприятиях промышленного сектора трудятся свыше 111 тысяч человек.
Предприятия Верхневолжья активно пользуются федеральными и региональными мерами поддержи. Работает областной Фонд развития промышленности (ФРП), оказывается помощь со стороны федеральных структур. В 2025 году совокупный объем финансовой поддержки промышленного комплекса региона составил свыше 2,4 миллиарда рублей.
ФРП Тверской области выдано 12 льготных займов по программам "Проекты обрабатывающей промышленности", "Оборотный капитал", "Промышленная ипотека", "Проекты лесопереработки".
Важным для промышленности региона направлением является кадровое обеспечение предприятий. В настоящее время профессионалов для отрасли готовят 19 колледжей Верхневолжья, подведомственных региональному Минпромторгу. Там обучается свыше 13,7 тысячи человек. Четырнадцать колледжей участвует в проекте Минпросвещения России по повышению доступности среднего профессионального образования, что позволит увеличить количество бюджетных мест по 19 востребованным профессиям и специальностям, таким как сварщик, оператор оборудования швейного производства, слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и другим.
Глава региона поручил усилить профориентационную работу со школьниками – будущими абитуриентами. Королев подчеркнул важность закрепления молодежи в Верхневолжье, обеспечения молодыми кадрами промышленных предприятий региона. Тверская область будет участвовать в пилотном проекте по расширению доступности среднего профессионального образования, в рамках которого девятиклассники, планирующие поступление в колледж, смогут сдавать два экзамена на ОГЭ вместо четырех при условии обучения на востребованные в регионе специальности.
В области развивается практико-ориентированное обучение студентов, обновляется материально-техническая база колледжей, в том числе благодаря федеральному проекту "Профессионалитет". В 2023-2025 годах его участниками стали тверские колледжи имени А.Н. Коняева, промышленно-экономический и политехнический. В этом году участником проекта станет Вышневолоцкий колледж, где будет создан кластер легкой промышленности. Планируется, что в 2027-2029 годах к проекту присоединятся еще четыре учреждения профобразования.
В прошлом году в регионе был впервые проведен конкурс "Самое технологичное предприятие Тверской области", в котором приняли участие 40 крупных и средних промышленных производств. Также прошел семейный инженерно-промышленный фестиваль-выставка "Наследники.Tech".
Отдельно рассмотрены вопросы поддержки и продвижения брендов Тверской области, реализация проекта "Производительность труда", промышленная роботизация, работа сферы торговли. Королев отметил необходимость развития практики закупок продукции тверских производителей для нужд предприятий и организаций региона.
Тверская область
 
 
